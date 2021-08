Ida maintenant tempête tropicale | 400 à 600 millimètres de pluie qui font craindre le pire

Désormais tempête tropicale, Ida avec ses pluies torrentielles, se trouve lundi matin sur le Mississippi, après son passage en Louisiane alors qu'elle était un ouragan de catégorie 4.

On rapporte au moins un mort et plus d'un million de foyers privés d'électricité.

Dimanche, l'onde de tempête et les vents violents de Ida ont renversé le courant du fleuve Mississippi près de la Nouvelle-Orléans, un phénomène extrêmement rare, selon Commission géologique américaine.

Comme l'explique le météorologue Gilles Brien, les fortes pluies font craindre le pire.