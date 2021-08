Revue de presse | Comportements radicaux: «Ça commence à faire du fou au pied carré»

« On a vu Trudeau se faire emmerder par des manifestants au point où cela posait une menace (...) Les menaces faites à l'endroit des politiciens, des médias, des gens qui ont été arrêtés avec des armes: ça commence à faire du fou au pied carré. Ces gens-là ont le droit d'être contre les vaccins, on a une société dans laquelle tu peux t'exprimer, mais entre avoir une opinion contraire et franchir le pas qui mène vers la violence, il y a toujours bien une maudite limite. »