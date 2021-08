Incidents avec armes à feu | Cri du coeur des policiers: «Y a-t-il quelqu'un qui va se réveiller à l'hôtel de ville ?»

« Ça prend une équipe dédiée d'une centaine de policiers: des patrouilleurs, des enquêteurs, des analystes, des gens de terrain pour développer des sources, aller chercher des informations, être proactifs et rassurer la population. Je le répète, une centaine de policiers avec les infrastructures c'est à peu près 15 millions sur un budget de 6 milliards et demi. Y a-t-il quelqu'un qui va se réveiller à l'hôtel de ville ? Please wake up! »