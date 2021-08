Pandémie qui perdure | Gardez-vous le moral?

«Il faut comprendre que depuis un an et demi, on vit avec un sentiment de non contrôle sur la situation et on n'a pas de date de péremption. On vit dans l'incertitude. Et chaque fois qu'on a un répit, on se rend compte que la récréation est de courte durée. Psychologiquement, notre système est fatigué. C'est normal d'être tanné, mais en même temps, il faut garder espoir. Et on n'est plus en état de stress aiguë comme on l'était en mars 2020 où on craignait de mourir ou tomber gravement malade»