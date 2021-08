Commission Normandeau-Ferrandez | Est-ce que le passeport vaccinal crée deux classes de citoyens?

Deux sujets, mercredi, dans les segments de la commission Normandeau-Ferrandez au micro de Paul Arcand.

Les commissaires débattaient de la question de l'heure au Québec: Est-ce que le gouvernement crée deux classes de citoyens avec le passeport vaccinal?

Dans un autre segment, on rappelait que les libéraux de Justin Trudeau ont annoncé des mesures pour favoriser l’accès à la propriété et au logement: la création d’un compte épargne non imposable pour les 40 ans et moins et la conversion de certains immeubles fédéraux en logements.

Les commissaires avançaient leurs arguments à savoir si cela était réaliste ou purement électoraliste.