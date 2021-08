Candidat qui propose une hausse de taxes | «Il fait appel à la responsabilité des électeurs»

«C’est très audacieux et responsable de sa part. On reconnaît son franc-parler. Enfin une proposition courageuse, mais une proposition qui tient la route. Les gens savent à quoi s’attendre. On fait face à une politique-vérité. On casse le moule du politicien qui croit que pour se faire élire, il doit promettre mer et monde, et ce, même s’il sait que ce qu’il promet a peu de chance de se réaliser. Ce qui serait totalement irresponsable pour un candidat ou une candidate, ce serait de proposer une diminution du compte de taxes. Je ne crois pas à cela»