20e anniversaire du Vol 236 | «C'est encore dans l'imaginaire des gens» -Robert Piché

« Je le dis tout le temps, j'a juste fait mon travail, mais il restera toujours que c'est resté dans la mémoire des gens (...) Quelqu'un a déjà dit: un héros n'est pas plus courageux que l'être humain normal, il est juste courageux cinq minutes de plus (...) J'ai passé par-dessus ma peur et j'ai réalisé que plus je m'approchais de l'île, plus j'avais une chance de me rendre à l'île et atterrir dans un champ ou sur une route et quand j'ai su que je pouvais me rendre jusqu'à l'aéroport, l'adrénaline était au maximum. »