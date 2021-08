4e journée et peu de répit avant vendredi | «La plus longue canicule et la plus intense de l'été» -Gilles Brien

Le sud du Québec se prépare à subir une quatrième journée consécutive de canicule; un troisième épisode de chaleur extrême cet été pour plusieurs régions.

« La plus longue, sûrement la plus intense et surtout la plus grande parce que là on parle de l'Outaouais jusqu'à Drummondville, de Montréal jusqu'à pratiquement Tremblant », disait Gilles Brien, en analysant la canicule actuelle.

Les records continuent de tomber et en en entrevue sur nos ondes lundi matin, le météorologue a d'ailleurs expliqué ce qui le frappait davantage dans ce qui sera probablement le mois d'août le plus chaud de l'histoire.

L'été le plus chaud à Montréal a été enregistré en 1955.