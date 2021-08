Vaccination obligatoire dans le réseau de la santé | «Ce qu’on a besoin pour combattre cette 4e vague, c’est de la SO-LI-DA-RI-TÉ»

Au micro de Paul Arcand, mercredi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont commenté la décision du gouvernement Legault d’obliger les travailleurs du réseau de la santé à se faire vacciner.

S’il n’en tient qu’au gouvernement Legault, tous les employés qui passent 15 minutes et plus avec un ou des patients dans le large réseau de la santé, public et privé, devront avoir reçu une première dose d’ici le 1er septembre et une deuxième dose d’ici le 1er octobre.

Cela sera également applicable en CHSLD et en RPA.