Dernière canicule de l'été ? | «C'est parti jusqu'à lundi» -Gilles Brien, météorologue

« C'est parti jusqu'à lundi prochain. Les deux journées les pires, c'est vendredi et samedi. Là, on va toucher le 30 degrés au thermomètre et un humidex de 40. Les bonnes nouvelles: c'est que c'est probablement la dernière vague de chaleur qu'on aura cet été. On s'enligne vers du temps plus frais à la fin du mois d'août. »