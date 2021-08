Une des questions de Paul Arcand au ministre | «Un travailleur de la santé ne veut pas être vacciné: On fait quoi ?»

D'entrée de jeu, dans sa revue de presse matinale, Paul Arcand livrait les prévisions météorologiques des prochains jours avec une canicule en vue à partir de vendredi et qui devrait atteindre son apogée samedi.

Mercredi, malgré la pluie, la température ressentie sera déjà de 37 degrés.

Dans l'actualité entourant la pandémie, les deux doses de vaccin seront obligatoires d'ici octobre pour tous les travailleurs de la santé, du secteur public et du secteur privé. « On est un peu dans la guimauve côté syndical, on pense qu'il y a d'autres moyens», citait l'animateur.

Après ces nouvelles exigences, Paul Arcand posait la même question que la veille: « Un travailleur de la santé ne veut pas être vacciné, on fait quoi ? »