Indemnisée, mais marquée | Elle touchera une indemnité de ses parents qui l'ont laissée se faire abuser sexuellement alors qu'elle était enfant

Les parents de Nancy Bibeau devront lui verser une indemnité de plusieurs milliers de dollars faute de l’avoir protégé d’un oncle violeur.

Selon le juge Bernard Jolin de la Cour supérieure, Gemma Auger et Raymond Bibeau ont « clairement abdiqué » dans leur rôle de protecteur que doit jouer un parent.

La cour a condamné ses parents et son oncle à lui verser un total plus de 800 000 dollars en dommage, selon un partage de responsabilité entre l’oncle et les parents à 60 % et 40 %.

Écoutez le témoignage incroyablement courageux de Nancy Bibeau au micro de Paul Arcand.