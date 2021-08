Talibans de retour au pouvoir en Afghanistan | «Ce que j’ai vécu là-bas, c’était l’enfer»

«La première fois qu’on est entrés là, je me suis dit : ‘’qu’est-ce qu’ont fait ici?’’ On s’est battus pour essayer de les sauver et on se faisait tirer dessus à Kandahar. Ce que j’ai vécu là-bas, c’était l’enfer. Ça fait 19 ans de ça et je fais encore des cauchemars. On n’avait pas d’affaire à être là. On était là avec nos carabines et eux, ils étaient là avec des satellites. On n’a même pas d’armement pour les affronter»