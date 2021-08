Pas de débat à l’Assemblée nationale pour le passeport vaccinal | «Ça lui aurait permis de faire un énorme exercice de communication»

«Pour moi, le passeport vaccinal, c’est un mal nécessaire. Je trouve ça bien parce que ça donne un avantage à ceux qui font l’effort d’aller se faire vacciner et qui ont reçu leurs deux doses. De plus, on aura besoin d’un passeport vaccinal si on veut voyager sur la planète. Si on veut faire œuvre utile en matière de débat public, ce n’est pas là-dessus qu’il faut débattre. Moi, c’est sur l’obligation des travailleurs de la santé de se faire vacciner. Environ 88% des employés de la santé sont vaccinés, mais le 12%, ça représente de milliers de personnes Normandeau