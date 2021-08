Élections fédérales hâtives | «C’est légitime pour un chef à la tête d’un gouvernement minoritaire de demander aux électeurs un mandat majoritaire»

«C’est tout à fait légitime pour un gouvernement et d’un chef de parti à la tête d’un gouvernement minoritaire de demander aux électeurs un mandat majoritaire et de déclencher des élections. Ce n’est pas la première fois que ça se produit dans l’histoire et ce n’est pas la dernière fois non plus. On est en démocratie, je crois que c’est l’heure des bulletins et des bilans»