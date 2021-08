Rentrée scolaire | «C’est un plan qu’on peut qualifier de prudent et raisonnable»

«La très grande majorité des parents veulent une rentrée la plus normale possible, mais ils veulent aussi assurer la santé de tous, surtout celle des enfants. Le retour du masque dans les transports et les déplacements, c’est un moindre mal. Considérant qu’il n’y aura plus de bulle-classe, qu’il y aura des dîners de façon normale, le parascolaire sera de retour et il n’y aura plus d’école à distance pour les secondaires 3, 4 et 5. Donc, un retour à la vie scolaire et sociale un peu plus normale»