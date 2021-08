En attente du plan du ministre Roberge | «Une rentrée, ça ne s’organise pas en 24 heures»

«Oui, les enseignants et les parents s’impatientent. Mais c’est surtout les directions d’école qui retournent au boulot la semaine prochaine et qui vont devoir organiser la rentrée scolaire. Et ça ne s’organise pas en 24 heures une rentrée! Plus vite on voit le plan du ministre Roberge, plus vite on peut faire les petits ajustements nécessaires. Parce que c’est certain que le plan aura quelques petits ‘’bugs’’ auxquels on n’aura pas pensé et pour lesquels on aura le temps de faire les ajustements. Tout ça pour que la rentrée soit le plus harmonieuse possible»