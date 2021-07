Une préposée aux bénéficiaires de 51 ans, qui se bat contre un cancer du sein depuis plus d’un an, doit aussi lutter contre l’assurance-emploi et maintenant contre son employeur qui l’a congédiée.

Le RPA de Montréal, où elle travaille depuis trois ans, lui a dit qu’elle s’est absentée durant 12 mois et que la procédure nécessite un congédiement.

Josée Bourdon était au micro de Louis Lacroix, lundi matin, tout comme Me Éric Lallier pour un aperçu légal en droit du travail.