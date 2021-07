Après la crise du poulet | Plus de 100 000 porcs risquent l'euthanasie en raison d'une grève dans un abattoir d'Olymel

Plus de 100 000 porcs attendent pour l'abattage depuis dix semaines en raison d'un conflit de travail à l'usine d'Olymel de Vallée-Jonction.

Les travailleurs de cette usine ont manifesté, mercredi à Québec, réclamant que leur employeur revienne à la table de négociations rapidement.

Si Québec a nommé un conciliateur dans ce conflit, à défaut d'une entente d'ici environ un mois, les producteurs pourraient euthanasier les bêtes qui sont de plus en plus entassées et souffrent de la chaleur.

Le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval, exprimait ses craintes, mercredi matin, au micro de Louis Lacroix, au 98.5.