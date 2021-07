Revue de presse | Célébrations du 4e match : «Il n'y a pas eu de casse»

« Malgré quelques débordements d'enthousiasme, il y a des gens qui ont lancé quelques feux d'artifices, ça s'est déroulé dans l'ordre. Il n'y a pas eu de casse. Faut dire que les policiers de Montréal veillaient nombreux au bon déroulement des choses. Environ 2000 policiers avaient été mobilisés. On voulait éviter le risque qu'on a couru le 24 juin lors de l'élimination des Golden Knights. Ça avait commencer à barder dans le centre-ville et on s'était rendu compte que les policiers n'étaient pas assez nombreux, ils n'étaient que 250. »