Deux fois plus de décès seraient reliés à la COVID | «Le seul endroit où l'on aurait bien comptabilisé les décès, c'est au Québec»

« Sur les 26 000 morts dans les différentes provinces, on n'a pas comptabilisé les gens qui sont morts à la maison (...) Du 1er février au 28 novembre, les décès causés par la COVID-19 d'environ 6 000 personnes de 45 ans et plus au Canada n'auraient pas été déclarés ou n'auraient pas été attribués à la COVID-19 (...) Le seul endroit où l'on aurait bien comptabilisé les décès, selon la Société royale du Canada, c'est au Québec. »