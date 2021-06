Série Canadien-Golden Knights | Est-ce que la prédiction de GND se réalisera pour une 2e fois de suite?

«Quand on s’est retrouvé contre Vegas, on m’a demandé une prédiction. J’ai regardé l’horaire des matchs et j’ai vu que le sixième match se tiendrait à Montréal le jour de la Fête nationale. Je me suis dit que c’est exactement ce genre de conte de fées qu’on a besoin après l’année qu’on vient de vivre. Donc, j’ai prédit Montréal en six parties avec une victoire le soir de la Fête nationale»