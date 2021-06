Revue de presse | Retard de livraison de 600 000 doses Pfizer et la réouverture de la frontière américaine n'est pas pour demain

Paul Arcand a entrepris sa revue de presse avec les différentes annonces de fin de journée, mercredi, et des rendez-vous qui ne peuvent plus être devancés pour le moment pour ceux et celles vaccinés avec le vaccin Pfizer.

Un retard dans la livraison de 600 000 doses Pfizer met en effet du sable dans l'engrenage pourtant bien huilé de la vaccination au Québec.

Par ailleurs, l'animateur du 98.5 rapportait la nouvelle de La Presse qui publie que la frontière entre le Canada et les États-Unis ne rouvrira pas le 21 juin.

Au cours des prochains jours, écrit La Presse, le gouvernement devrait plutôt fournir des détails sur les allègements pour les citoyens et résidents permanents canadiens vaccinés en ce qui concerne l'obligation de quarantaine à l'hôtel.