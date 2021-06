Une femme a été condamnée à verser 26 000 dollars pour avoir affirmé dans un texto à un neveu qu’il avait été trompé par sa conjointe.

Paul Arcand a voulu en savoir plus sur l'aspect juridique de l'affaire avec Me Christian Leblanc, avocat chez Fasken et spécialiste en gestion de réputation, droit des médias et propriété intellectuelle.