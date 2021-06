«Je vous remercie du fond du coeur pour votre fidélité» -Paul Arcand, animateur de l'émission de radio numéro un au Canada

Avant d'amorcer sa revue de presse matinale, l'animateur Paul Arcand a tenu à remercier les auditeurs après une autre séquence de sondages au-delà de ses espérances.

Plus que jamais, le 98.5 est grand numéro 1 à Montréal, au Québec et au pays.

« Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que même si vous n'êtes pas 100 % d'accord, qu'il y a des points de vue contraires, ça me semble assez varié pour correspondre aux attentes de pas mal de gens (...) Sondage après sondage, il y a une détermination à vous offrir une émission de radio balancée, à la fois les nouvelles qui sont importantes et de ne pas reculer devant des débats et en même temps créer un environnement le matin qui vous soit agréable, surtout depuis un an et demi. »

