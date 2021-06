Sécheresse au Québec | On craint pour les récoltes: «Mai a été désertique» -Gilles Brien, météorologue

« On est dans une période de sécheresse; cela a commencé au mois de mars. En mars, on n’a même pas eu 10 cm de neige; on aurait dû en avoir 90. Avril n’a pas été très généreux et le mois de mai a été désertique. Au mois de mai, normalement on devrait avoir 85 millimètres de pluie, on n’en a même pas eu 10 ou 12. »