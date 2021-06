Vaccination chez les jeunes | «C'est au-delà de nos espérances» Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination

Chez les personnes de 12 ans et plus, 74% ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID et l’opération d’accélération des rendez-vous pour la seconde dose bat son plein.

L'option pour devancer la deuxième dose de vaccin n'est possible que pour les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin Pfizer pour le moment et cette option est offerte aux 75 ans et plus.

Pour ce qui est des jeunes (12-17 ans), des cliniques mobiles sont déployées dans certaines écoles alors que d'autres établissements ont préféré transporter les jeunes par autobus aux centres de vaccination.

Au micro de Paul Arcand, mardi, le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, s'est dit très encouragé du taux de réponse jusqu'à présent.