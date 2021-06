Vaccination dans les écoles de Montréal | «C'est très inégal selon les quartiers» -Kathleen Legault

« Je ne comprends pas qu'au premier jour de la vaccination scolaire il y a des milliers d'élèves qui sont laissés derrière. Dans certains quartiers, on offre aucune vaccination scolaire, dans d'autres, c'est seulement au secondaire. Donc, c'est très inégal. Ce sont les parents de ces élèves qui doivent prendre les rendez-vous et on ne leur offre pas le choix comme on avait annoncé qu'on leur offrirait. »