Revue de presse | Des écoles fermées à cause de... la chaleur!

Avant de débattre si Montréal allait bel et bien connaitre une canicule, Paul Arcand présentait les conditions météo pour lundi: 34 degrés.... 41 à l'Humidex.

Et il revenait sur le fait «qu'il n'y a plus de rouge au Québec», qu'à Montréal, vous allez pouvoir faire des réservations en salle à manger dans les restaurants, que les gyms vont ouvrir, qu'on assistera au retour à temps plein à l'école pour les élèves de secondaire 3-4 et 5 à temps plein à l'école et de certaines activités parascolaires.

Parlant d'écoles, l'animateur du 98.5 abordait le cas de certains établissements en décrépitude fermés en raison... de la chaleur!