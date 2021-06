Canicule à venir | « Dimanche, l'humidex entre 35 et 40 degrés» -Steve Boily, météorologue

Les Québécois se préparent à subir une première canicule en 2021.

Steve Boily, météorologue à Environnement Canada parle de «première vague de chaleur importante cette année» dès dimanche à Montréal.

« Déjà à partir de dimanche, on parle d'humidex entre 35 et 40 degrés dans l'ouest et dans le sud du Québec », prédisait-il à Paul Arcand, jeudi matin.