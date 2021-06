Primes à la motivation de 20 M$ aux dirigeants | «Air Canada est un mauvais citoyen corporatif»

«Nous, les naïfs, on se dit 6 milliards d’aide du Canada, c’est 2000$ par Canadien. Et après, ils ont eu 652 millions de dollars d’aide salariale. Là, tu te dis : ‘’ils ne vont pas se verser un boni, ils ne peuvent pas faire ça!’’ Mais on est une foule sentimentale. On pense que parce qu’il y a une feuille d’érable sur l’avion que ça nous appartient un peu et comme on paye, ils vont se comporter correctement. Mais la réalité, c’est parce qu’ils se comportent comme ça qu’ils ont eu le boni. C’est parce qu’ils ont obtenu les subventions salariales et après, ils ont coupé les agents de bord et les pilotes sans ménagement. Sans compter tout ce qu’ils ont fait et qu’on ne voit pas. Ils ont obtenu les bonis parce qu’ils ont sauvé la compagnie à coup de coupures et d’interprétations légales. C’est ça le capitalisme»