Rues du Parc et Milton à Montréal | Problèmes de cohabitation entre les familles et la clientèle itinérante

« On le sait qu'il faut des services culturellement adaptés, sécurisants pour les personnes autochtones en situation d'itinérance, les personnes inuites. C'est ça qu'on met en place. Il y a des services actuellement, on y travaille. Je veux rassurer la population, on comprend tout à fait les résidents et il y a des plans qui sont faits dans différents secteurs plus sensibles de la ville. »