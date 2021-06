11 ans de prison pour un cyberprédateur | Enfin, des peines plus sévères quand les infractions sont des violences sexuelles à l'égard d'enfants

Un cyberprédateur a été condamné la semaine dernière à une peine de 11 ans de détention pour des crimes à caractère sexuel commis contre des fillettes.

Le juge a indiqué que la peine imposée à Martin Barbeau tenait compte du fait que plus de 20 jeunes filles ont vu leur vie bouleversée à divers niveaux.

Au micro de Paul Arcand, mercredi matin, Me Hugo Rousse, procureur aux poursuites criminelles et pénales, a rappelé les directives de la Cour suprême dans ce type de causes.