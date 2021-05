Pensionnat autochtone de Maliotenam, près de Sept-Îles| «Ils nous ont enlevé notre culture et notre identité»

«Ç’a été très dur de quitter mes parents qui étaient dans le bois, mais ma mère m’a dit qu’il fallait que j’y aille. Ils nous ont donné des vêtements et ils nous ont coupé les cheveux. Après, ils nous ont défendu de parler notre langue. On était punis si on la parlait. C’était des religieuses et des femmes blanches qui nous ont enseigné. On pleurait. On avait des tapes avec une règle. Il y avait toujours une religieuse qui nous surveillait. C’était comme une prison. Ils nous ont enlevé notre culture et notre identité»