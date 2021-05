Pas les mêmes règles de climatisation, selon où se trouve le CHSLD | «Directive stupide, discriminatoire pour nos aînés en région» -Nathalie Normandeau

« Si tu vis à Baie-Comeau, il faut que tu paies ton climatiseur et la raison derrière ça, c'est de dire qu'il fait moins chaud à Baie-Comeau donc on a peut-être moins besoin d'un climatiseur. Hello la lune, ici la terre. C'est parce qu'il y a des journées chaudes aussi à Baie-Comeau. Il y a des journées de canicule et c'est l'été aussi à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord, c'est l'été aussi en Abitibi-Témiscamingue et en Gaspésie. Directive stupide, discriminatoire pour nos aînés en régions. Je suis outrée ce matin. »