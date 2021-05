Revue de presse | Des leçons à tirer d'un premier week-end déconfiné

« Les débordements de la fin de semaine, c'était un peu prévisible (...) C'est sûr qu'il y a eu du monde dans les parcs et que les gens ne respectent pas les consignes, c'est sûr. La police a fait sa job de se promener et de dire aux gens de circuler. On est habitué à des soirées hyper-tranquilles et dès qu'il y a un peu de bruit, on est possiblement dérangé. Mais, on n'est pas obligé de revirer les parcs ou espaces publics en poubelles à ciel ouvert. C'est ce bout-là qui me rend assez contrarié. »