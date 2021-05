Revue de presse | Les grands chantiers routiers au Québec: «C'est une farce» -Paul Arcand

« Régionalement, c'est cette lenteur à pouvoir démarrer des projets... Regardez au Québec et ce n'est pas juste le gouvernement du Québec prenez Mégantic, la voie de contournement, c'est une farce. Les politiciens aiment ça se lécher les babines et nous annoncer des projets extraordinaires, mais ils ne sont pas capables de les faire atterrir. On sait que c'est une structure sollicitée le pont de l'Île-aux-Tourtes et ça fait des années qu'on est en train de la «patcher», de la maquiller. Même si c'est un accident, on paie quand même le prix parce qu'on n'a pas d'autres structures à offrir aux gens. »