Sondage favorable à Denis Coderre | «Je crois qu’il est trop tôt pour parler d’une tendance»

«C’est préliminaire, mais c’est un très mauvais sondage pour Valérie Plante. Elle a l’électorat des 18-34 ans, mais chez les 18-25, ça ne vote pas. Est-ce que ça peut changer? Je crois que non, pas tout de suite. Comme elle n’a pas fait de gaffe majeure, c’est donc une question de perception de sa personnalité et de sa compétence. Et ça semble être un mouvement de fond qui va caractériser les plus âgés»