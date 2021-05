Revue de presse | Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes... et des écoles: «C'est un pont en fin de vie»

Alors qu'on entendra les suites du déconfinement lors du point de presse de François Legault en début d'après-midi, des milliers de personnes et de parents sont aux prises avec un autre problème, mardi matin.

En raison de la fermeture d'urgence du pont de l'Île-aux-Tourtes, toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire des Trois-Lacs sont en effet fermées.

Dans une lettre envoyée aux parents des élèves, la direction a invoqué la difficulté du transport du domicile des employés et des élèves vers les écoles.

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs compte plus de 14 000 jeunes et adultes de la région Vaudreuil-Soulanges répartis dans une trentaine d'écoles; certains établissements toutefois se trouvent à plus de 50 km du pont de l'Île-aux-Tourtes...