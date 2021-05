Troisième lien pour Québec | «C’est 10 milliards pour 27 000 usagers» -Luc Ferrandez

« Le tunnel, il ne se fera jamais. Avec les chiffres d'achalandage qu'on a là, peut-être bien qu'on pourrait construire un pont de glace, mais pas plus (...) On parle d'un projet qui va coûter 10 milliards pour, à tout casser, 27 000 usagers pour la section tunnel elle-même (...) C’est 12 fois plus cher que le Pont Champlain par usager. Un moment donné, l'argent compte. On est rendu dans la stratosphère. »