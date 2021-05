Québec annoncera son plan de déconfinement mardi | «Les gens ont besoin de se rencontrer, c’est une question de santé mentale»

«Je pense qu’il faudrait être plus ambitieux. On déconfine et on y va pour l’ouverture des restaurants et des bars, les événements de moins de 200 personnes, les réunions entre familles… Pourquoi? Parce que les Québécois se sont fait vacciner en masse, à 75% déjà atteint. Parce que la santé publique a réussi à contrôler les microéclosions à Montréal, parce que les frontières sont fermées. Parce que les règles trop sévères ont des effets sur la discipline des gens qui vont arrêter de les respecter. Il faut aller plus vite que moins vite»