Lundi, à 7 h 03 | Un tremblement de terre a surpris de nombreux Québécois

Une secousse de 3,8 sur l'échelle Richter a été ressentie, lundi matin à 7 h 03, dans les Laurentides, Lanaudière, Laval et Montréal.

Certaines personnes en Montérégie l'auraient aussi senti, selon ce qu'on peut constater sur les réseaux sociaux.

L'épicentre de la secousse serait situé à une quarantaine de kilomètres à l'est-nord-est de Saint-Jérôme, entre Mascouche et L'Épiphanie, selon Fiona Ann Darbyshire, sismologue et professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM entendue, lundi matin, au micro de Paul Arcand au 98.5.