Prendre maintenant soin de 8 enfants | Le nouveau défi de la famille Cantin après l'assassinat de leur fille

« On n'a pas fait ça seul. Depuis le jour 1, on est un groupe, un lien familial tissé très serré. La famille directe et un peu plus éloignée s'est regroupée à nous afin de prendre en charge, prendre soin, s'organiser pour réorganiser la vie des petits (...) Tout le monde se tient bien pour faire avancer la vie des petits-enfants. C'est un groupe de huit finalement qu'il faut prendre soin tous ensemble. »