Revue de presse | «Je croyais que c'était un réflexe de s'attacher en auto» -Paul Arcand

« Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité et autant de gens qui conduisent à risque? Insouciance, la route nous appartient, on est tout seul et on n'a pas besoin de s'attacher? Je pensais que c'était devenu un réflexe pour à peu près tout le monde de s'attacher, un geste naturel. »