Le Dr Marquis répond à ses détracteurs sur les médias sociaux: «Bien faire et laisser braire»

Ce sont 150 des 425 patients qui ont contracté la COVID-19 à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui en sont décédés.

Parmi les causes pour expliquer ce triste bilan, on pointe notamment la vétusté des lieux et les chambres à plus d'un patient.

Le Dr François Marquis, interniste et intensiviste à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, insistait aussi sur le fait que de nombreux malades refusait le passage aux soins intensifs, réclamant plutôt les soins de fin de vie.

Dans un autre ordre d'idées, victime de choix sur les réseaux sociaux pour une certaine catégorie d'adeptes, le Dr Marquis répondait ceci à ses détracteurs au micro de Paul Arcand, mercredi matin.