Revue de presse | Le dernier message du trio santé: «J'ai trouvé ça un peu agace, hier» -Paul Arcand

À l'aube d'une belle fin de semaine ensoleillée et alors que le gouvernement québécois continue de lancer que de bonnes nouvelles sont à venir, il faut toutefois que la vaccination continue de progresser au Québec avec la possibilité de le faire pour les 18 ans et plus à compter de vendredi.

L'animateur Paul Arcand disait comprendre la stratégie de François Legault.

« Pour le plan de déconfinement, je comprends la stratégie de brandir l'espoir et de dire: ne vous en faites pas, les chiffres sont bons et ça s'en vient », disait-il au lendemain du point de presse du trio santé.