Voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic | «Rien n'est fait, je n’en reviens pas!»

«Au dire de la mairesse, rien n’a changé ! Il y a eu une annonce il y a exactement trois ans, jour pour jour, les premiers ministres Trudeau et Couillard étaient à Lac-Mégantic pour annoncer qu’une voie ferroviaire de contournement serait construite d’ici 2022, au coût de 133 millions. Les travaux n’ont pas commencé. Rien n’est fait à propos des plans et devis. Les négociations pour l’acquisition des terrains sur lesquels doit passer la voie de contournement n’ont pas commencé non plus. Je n’en reviens pas !»