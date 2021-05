Culture de la tomate | Trouvez-vous que les tomates sont moins savoureuses qu’avant?

«Dans les supermarchés, la tomate doit rester très belle très longtemps et à cause de ça, on a sélectionné des tomates beaucoup plus fermes. Et c’est la même chose au niveau de la couleur, elles vont être récoltées souvent trop tôt et donc, qu’il y aura moins de saveur qui sera accumulée dans la tomate versus une tomate qui est très mûre. C’est encore plus vrai pour la tomate importée qui doit résister encore plus au transport»