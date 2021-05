Harcèlement psychologique au travail | Isabelle récolte vos témoignages

«C’est là que l’enfer a commencé. J’ai eu le malheur d’avoir comme patronne une femme extrêmement insécure qui voyait bien en moi une menace directe. Donc, au lieu de faire comme les bons gestionnaires, d’encourager et de motiver, elle s’est mise en tête de me briser et ç’a été le début de la violence psychologique et du harcèlement. À 27 ans, j’ai commencé à vivre une descente aux enfers parce que de jour en jour, ma santé physique et psychologique s’amoindrissait sans que je m’en rendre compte. Et ça m’a conduit jusqu’à l’épuisement professionnel sévère qui m’a pris quelques années à guérir»