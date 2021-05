Revue de presse | «Donnez-nous vos critères précis» -Paul Arcand et la projection vers une vie plus normale

Au moment où on intègre les 40 ans et plus à la campagne de vaccination, les autorités se rendent compte que plus on ira vers des groupes plus jeunes, plus cela deviendra difficile de convaincre les sceptiques.

S'il continue de croire que «plus on sera nombreux à être vaccinés, plus on sera capable de lever les mesures restrictives», l'animateur Paul Arcand souhaite tout de même que le gouvernement décrive l'horizon souhaitable pour que les Québécois soient motivés dans leur croyance d'une reprise plus normale.